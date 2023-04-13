السفارة الأمريكية بالخرطوم تطلق تحذيراً أمنياً لرعاياها بسبب التوترات بين الجيش والدعم السريع

الخرطوم: السوداني

أرسلت السفارة الأمريكية بالخرطوم، تحذيراً أمنياً لرعاياها في السودان، وقالت إنه بسبب الانتشار الكبير لقوات الأمن، يُنصح المواطنون الأمريكيون بتجنب السفر إلى كريمة شمال السودان، والمناطق المحيطة بها.

كما منعت السفارة، موظفي الحكومة الأمريكية من السفر خارج العاصمة (الخرطوم، أم درمان وبحري) حتى يوم 19 أبريل الجاري.

وشددت السفارة الأمريكية على رعاياها بضرورة اتباع الإجراءات التالية: (أن تكون على بينة من محيطك، متابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على آخر التفاصيل ومراجعة إرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية للسودان).