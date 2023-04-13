المجتمع الدولي يبدي قلقه من التصعيد العسكري بين الجيش والدعم السريع ويدعو للدخول في اتفاق سياسي نهائي يمهد للديمقراطية

الخرطوم: السوداني

أصدرت كل من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة وأمريكا والاتحاد الأوروبي، بياناً مساء اليوم، أبدوا فيه شعورهم بالقلق العميق إزاء التقارير التي تتحدّث عن تصاعد التوترات في السودان وخطر التصعيد بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وقال البيان: “تهدد الإجراءات التصعيدية بعرقلة المفاوضات نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية. ندعو القادة العسكريين والمدنيين في السودان إلى اتخاذ خطوات فعّالة للحد من التوترات، ونحثهم على الالتزام والانخراط بشكل بنّاء لحل القضايا العالقة بشأن إصلاح قطاع الأمن لإنشاء مستقبل عسكري موحد ومهني خاضع للمساءلة أمام حكومة مدنية”.

وأضاف: “حان الوقت الآن للدخول في اتفاق سياسي نهائي يحقق التطلعات الديمقراطية لشعب السودان. يعد إنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية أمراً ضرورياً لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في السودان، وهو المفتاح لإطلاق العنان للمساعدات الدولية”.