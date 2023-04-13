أسامة عبد الجليل لـ(السُّوداني): لا يوجد اتجاه لإنهاء عقود المحترفين البرازيليين والمجلس امتنع عند التصويت لإقالة ريكاردو

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس نادي المريخ للشؤون الرياضية رئيس القطاع الرياضي، أسامة عبد الجليل تمساح، أنه عقب خروج الفريق من البطولة العربية والبطولة الأفريقية، قدم اليوم توصية لمجلس الإدارة باقالة المدير الفني البرازيلي، هيرون ريكاردو، من الفريق، وتعيين الدير الفني لمنتخب الوطني للشباب، محمد موسى، بدلا عنه.

وكشف أسامة أن عرض التوصية على مجلس الإدارة، إلا الأعضاء امتنعوا عن التصويت. وأوضح أنه لم يقدم اي طلب بإنهاء عقود اللاعبين البرازيليين من المريخ، وأكد أنهم مواصلين مع النادي لنهاية الموسم. وابان أن لاعب الطرف اليمين للفريق اليكس، مصاب ويخضع للعلاج الآن بالعاصمة المصرية القاهرة.