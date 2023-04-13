عاجل (السوداني): ارتفاع قتلى أحداث فوربرنقا بغرب دارفور إلى (34) شخصاً

خاص: السوداني

كشفت وزارة الصحة بولاية غرب دارفور، عن مقتل وجرح العشرات جراء نشوب اقتتال قبلي بمحلية فوربرنقا بولاية غرب دارفور مطلع الأسبوع الجاري.

وقال مدير عام وزارة الصحة بالولاية، الأمير عبد السلام مصطفى في تصريح خاص لـ(السوداني)، إنّ آخر تحديث لإحصائية قتلى وجرحى الأحداث حتى مساء اليوم الخميس بلغت (34) شخصاً، بينما لا يوجد حصر دقيق للجرحى الذين يبلغون العشرات، وأكد سعي الوزارة الجاد للتعرُّف عليهم وحصرهم في أقرب وقت ممكن، ونبّه إلى أنّ أسباب التعتيم عن القتلى والجرحى تعود إلى تخوف الأسر من التبليغ وعدم خروج المصابين من منازلهم لتلقي العلاج تفادياً للصدام مع الطرف الآخر.

وأوضح الأمير أن الإحصائية التي بطرفهم غير دقيقة لأنها فقط للحالات التي وصلت المستشفيات لتلقي العلاج، وتوقع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في الاشتباك الدامي عند جلوس الأطراف مع بعضها.

ونبه إلى هدوء الأوضاع الأمنية بالمحلية، اليوم، عقب زيارة والي الولاية خميس عبد الله أبكر.