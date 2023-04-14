احتجاز عربة شرطة على سقف بناية داخل ميناء عثمان دقنة

بورتسودان: عبد القادر باكاش

احتجزت إدارة ميناء الأمير عثمان دقنة، عربة (لاند كروزر) تتبع لشرطة الجمارك، بعد أن رفض سائقها الخضوع لتعليمات الإدارة في كشف محمولاتها.

وأبلغ مصدر مسؤول في ميناء سواكن، (السوداني) أن مدير الميناء كابتن طه مختار ضبط عربة الشرطة في منطقة المخالفات محمولة ببعض البضائع، طلب من سائقها التوقف وسأل عن طبيعة الشحنة، لكن السائق نظامي يرتدي زيّاً مدنياً رفض الإفصاح ورفض التوقُّف، مما دفع مدير الميناء الوقوف أمام العربة، لكن السائق أشهر المسدس وحاول التحرك، مما سبّب أذىً للمدير استدعي نقله إلى مستشفى سواكن، وتم رفع العربة على رأس احد المكاتب داخل الميناء لاحتجازها والتأكد من عدم الوصول إليها.

وأكد المصدر أن هناك بضائع وعفشاً تم تصنيفه كمهملات داخل الميناء تم التصرف فيه دون علم الإدارة، وهو الأمر الذي أزعج إدارة الميناء وجعلها تتشدد في إجراءات التفتيش حتى لمركبات النظاميين.