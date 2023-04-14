زيادة في أسعارالخبائز الجاهزة وحلوى العيد

الخرطوم: عبير جعفر

رصدت جولة ميدانية لـ (السوداني) بسوق أمدرمان ارتفاع أسعار الحلوى والخبائز الجاهزة وعزا التجار ذلك لزيادة تكاليف الإنتاج وانتعاش حركة السوق باعتبارأن فترة ما قبل العيد تعتبر موسمًا.

قال تاجر محل حلوى مأمون علي في حديثه لـ”السوداني” إن هنالك زيادة في الأسعار وتختلف حسب نوعية الحلوى، مبينًا أن سعر الكيلو العادي ألفا جنيه أما الفاخر(٣٤) ألف جنيه وأسعار أكياس الحلوى البقرة(٦٧) ألف جنيه وحلوى الفواكه (٥)آلاف جنيه للكيس وحلوى الماكنتوش (١٥) ألف جنيه.

وقال صاحب مركز خبائز جاهزة إن زيادة مكونات الخبائز انعكست على الأسعار وسعر جردل البسكويت(٢) كيلو (٥،٢٠٠) جنيه وكيلو الناعم (٣،٥٠٠) جنيه وجردل البتفور(٧) آلاف جنيه للكيلو. ولفت إلى أن زيادة سعر الصرف والسكر انعكست سلبًا على مكونات الخبائز، وقال إن هنالك انتعاشًا طفيفًا للحركة الشرائية، مشيرًا إلى أن أغلب الأسر لا تحب الخبائز الجاهزة لارتفاع الأسعار على عكس صناعتها في البيت.

وفي ذات السياق قال تاجر حلوى إن هذا العام شهدت الأسواق تحديات كبيرة مما انعكست على زيادة بعض أصناف السلع ،مشيرًا إلى أن هنالك أصنافًا من الحلوى تختلف أسعارها حسب النوع، مبينًا أن سعر كيلو الحلوى المشكلة(٣) آلاف جنيه أما سعر الأكياس(٥) آلاف جنيه للكيس حسب نوع الحلوى، وقال إن هنالك حركة شراء طفيفة للحلوى.