باستثناء السكر استقرار أسعار السلع بالخرطوم

الخرطوم : عبيـر جعفر

تشهد أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق استقرارًا في الأسعار ، وعزا التجار ذلك لوفرة السلع وضعف القوى الشرائية وأكد تاجر سلع بالخرطوم بابكر حمد على استمرار ظاهرة الركود بالأسواق ،، مبينًا أن سعر جوال السكر زنة(٥٠) كيلو قفز من (٢٨،٨٠٠) إلى (٣٣) ألف جنيه، وسعر زيت الفول عبوة(٣٦) لترًا (٢٤) ألف جنيه أما سعر الجوال(١٠) كيلو (٦،٥٠٠) جنيه وكيلو العدس (١،٨٠٠) جنيه.

وقال تاجر سلع ببحري فاروق الضو إن هنالك عزوفًا ملحوظًا عن الشراء وزيادة في السكر، مؤكدًا على وفرة وتكدس البضائع بالمتاجر مما انعكس على استقرار الأسعار، مبينًا أن سعر شاي الغزالتين عبوة(٤٥٠) جرامًا بسعر(٢) ألف جنيه وسعر لبن كابو عبوة(٢) كيلو وربع بسعر (٨) آلاف جنيه، وكرتونة النشويات(٥،٥٠٠) جنيه وسعر زيت بذرة الشمس(٢٠) ألف جنيه لعبوة (١٨) لترًا

وقال تاجر سلع بأمدرمان فيصل علي مبينًا أن سعر الجوال زنة (٥٠) كيلو قفز من (٢٨) إلى (٣٢) جنيهًا لزيادة الأسعار عالميًا. وأشار إلى أن هنالك وفرة في كافة أصناف السلع وتراجع حجم شراء السلع بالأسواق بكميات كبيرة بسبب الركود وتراجع حجم الطلب فسعر بكت دقيق زادنا وسيقا(٦،٥٠٠) جنيه وسعر الكيلو(٧٠٠) جنيه أما سعر كيلو العدس(١،٨٠٠) جنيه متوقعًا استقرار الأسعار

وقال تاجر تجزئة بالخرطوم بابكر إسماعيل إن الركود ساعد على استقرار الأسعار، مبينًا أن سعر جوال السكر زنة (٥٠) كيلو قفز من (٢٩) إلى (٣٣) ألف جنيه، مبينًا أن سعر كيلو السكر (٦٠٠) جنيه وسعر دقيق زادنا (٧٠٠) جنيه للكيلو و (٢٠٠) جنيه لقطعة صابونة الغسيل الصغيرة والكبيرة (٣٠٠) جنيه.