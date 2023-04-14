عبده فزع يكتب: مستقبل المريخ في خطر! هل سيبقى ريكاردو واللاعبان البرازيليان مع الأحمر؟

هبت رياح عاتية على فريق المريخ لكرة القدم، وانفجرت براكين الغضب داخل النادي الكبير والعريق بعد الهزيمة المريرة من تشرين السوري، في المباراة الفاصلة والحاسمة في بطولة كأس سلمان للأندية العربية الأبطال 1/0، ليتأهل المنافس السوري للدور الثاني بفارق الأهداف عطفًا على خسارة الأخير في اللقاء الأول 2/1، بينما خسر الهلال، من المنامة البحريني 2/1، لكنها لم تكن مؤثرة في هوية الفريق المتأهل إلى الدور التالي بعد أن كان الأزرق، قد فاز في أم درمان 3/0، ليعبر إلى مواجهة الصفاقسي التونسي.

المريخ يقع في المحظور

وقع ما كان يخشاه أنصار المريخ، ومنهم جماهير الجالية السودانية بمدينة جدة السعودية، حيث ظهر الأحمر، أمام تشرين، بمستوى باهت جدًا، حيث لم يجد بطل سوريا، مقاومة تذكر من المريخ، فكان الفريق صيدًا سهلًا، ليستحق تشرين، الفوز والعبور، استنادًا إلى رغبته وأفضليته الفنية خلال مباراتي الذهاب والإياب.

هل سيبقى ريكاردو مع الفريق؟

قدم نائب رئيس نادي المريخ للشؤون الرياضية، رئيس القطاع الرياضي، أسامة عبد الجليل تمساح، عقب خروج الفريق من البطولة العربية والبطولة الإفريقية، قدم أمس توصية لمجلس الإدارة بإقالة المدير الفني للفريق البرازيلي، هيرون ريكاردو من رئاسة الجهاز الفني، وتعيين مدرب المنتخب الوطني للشباب، الكابتن محمد موسى بدلًا منه.

وقال أسامة في تصريح أمس لـ(السوداني) إنه عرض التوصية على مجلس الإدارة، إلا أنّ الأعضاء امتنعوا عن التصويت، وأوضح أنه لم يقدم أي طلب بإنهاء عقود اللاعبين البرازيليين، وأكد أنهما مواصلان مع النادي لنهاية الموسم، وأبان أن لاعب الطرف اليمين للفريق اليكس مصاب ويخضع للعلاج الآن بالعاصمة المصرية القاهرة.

هل الهلال قادر على الاحتفاظ بلقبه في الممتاز؟

يعود الهلال، إلى الدوري الممتاز، بمواجهة الشرطة القضارف، مساء اليوم، علمًا بأنه يحمل اللقب في الموسم الماضي، ويتوقع أن يجد أصحاب الأرض، منافسة شرسة في كافة مبارياته المتبقية في الدور الثاني، والذي سيحدد الفرق التي ستمثل السودان في بطولتي إفريقيا، أو تلك التي ستهبط من دوري الأضواء.

الهلال يمر بحالة انعدام للوزن

ما يحدث في الهلال، ليس انهيارًا فنيًا بقدر ما هو حالة انعدام للوزن مؤقتة يحتاج معها الجهاز الفني بقيادة المدرب الكونغولي فلوران ايبينجي، لمعالجة الأخطاء الفنية التي ظهرت بوضوح في مباراة الأهلي المصري التي خسرها الهلال 3/0، في المرحلة الأخيرة للمجموعات، وكذلك الأداء السيئ والمتواضع أمام المنامة البحريني، في البطولة العربية، والهلال يمكنه استعادة مستوياته بالانتصارات المحلية في رحلة الدفاع عن اللقب، وأن يهيئ مجلس الإدارة الأجواء الملائمة للفريق، إلى جانب الدعم الجماهيري للاعبين والجهاز الفني.

عام للرباعي البرازيلي

تعاقد مجلس إدارة نادي المريخ، مع الرباعي البرازيلي، بتكلفة قدرت بخمسة ملايين دولار، لمدة عام واحد، وفي حالة الاستغناء عنهم فإن المريخ، مطالب بالمخالصة المالية لهم عن الفترة المتبقية في عقودهم.

الطريق الوحيد للمريخ

ليس أمام مجلس إدارة نادي المريخ، سوى دعم الفريق واللاعبين وجهازهم الفني في المرحلة القادمة والمنافسة الجادة على بطولة الدوري الممتاز، وهي المنافسة الوحيدة المتبقية إلى جانب كأس السودان، بعد الخروج الإفريقي والعربي.

الغموض يحيط بمستقبل فلوران مع الهلال

يحيط الغموض بمستقبل المدير الفني للهلال، الكونغولي فلوران، مع فريقه بعد انخفاض أسهمه مؤخرًا عقب الهزيمة المريرة من الأهلي المصري، والأداء المتواضع أمام المنامة البحريني، رغم التأهل للمرحلة المقبلة من المسابقة الإقليمية. وأثار فلوران، جدلًا كثيفًا بقراراته الفنية في المباراتين الأخيرتين، والتي كانت مؤشرًا لنهاية شهر العسل بين المدرب والجماهير، رغمًا عن تجديد الثقة من قبل الإدارة في استمرار المشروع الهلالي، والمرحلة المقبلة ستحدد بوضوح مستقبل فلوران، مع الأزرق، إن كان يرغب في الاستمرار أو المغادرة صوب مغامرة جديدة.