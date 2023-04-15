الجمارك تعلن فتح بلاغ في مُواجهة مدير ميناء سواكن

بورتسودان: عبد القادر باكاش

أعلنت هيئة الجمارك السودانية، فتح بلاغ في مواجهة مدير ميناء عثمان دقنة بقسم جنايات جمارك البحر الأحمر بالرقم ٢٥/٢٠٢٣ تحت أحكام المادة ١٩٩/ س من قانون الجمارك، كما أعلنت عن أن إدارة الشؤون القانونية بالجمارك باشرت إجراءات لحفظ الحقوق القانونية تجاه كل من روّج ونشر معلومات كاذبة للتشهير.

وقالت الجمارك في توضيح، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبراً مفاده “إن السلطات بميناء سواكن قامت برفع مركبة شرطة على سطح أحد مكاتب الميناء، لرفض سائقها الانصياع لتفتيشها والدخول في مشادة”.

وأوضحت أنّ وجود عربة تتبع لقوات الجمارك داخل الميناء أمر طبيعي في إطار عملها، وأكدت أنه لا توجد داخل العربة أي بضائع تم رفعها من ميناء سواكن. وأشار إلى أنّ ‏الأغراض الموجودة في خلفية العربة عبارة عن أجهزة تتبع إلكتروني يتم ارجاعها إلى الخرطوم لغرض الصيانة.

وأضاف التوضيح أنه بعد انتهاء العربة من مهمتها داخل الميناء، وعند الخروج طلب مدير الميناء الكابتن طه مختار من سائق العربة الوقوف ليقوم بتفتيشها. وأقرت الجمارك بأن السائق رفض الانصياع لأوامر مدير الميناء، مبيناً أنه قد قام بالإفصاح عن ما بداخل العربة مسبقاً، وأن العربة تتبع لقوات الجمارك، كما أنه ليس لمدير الميناء سلطة تفتيش لأي مركبة أو سلعة تخرج من الميناء، بل هي سلطة قوات الجمارك، وكشفت هيئة الجمارك في توضيحها بأن مدير الميناء استنصر بعدد كبير من عمال الميناء وأمر سائق (الكرين) برفع العربة على سطح المبنى.

هذا، وأعلنت الإدارة العامة لميناء سواكن هي الأخرى بأنها دفعت بطلب للنيابة بفتح بلاغ ضد رقيب جمارك محمد نور سعيد عثمان تحت المواد ١٣٠/٢٠/١٠٣/١٠٢/٩٩ من القانون الجنائي والمواد ٩٩/٩٨ من قانون الجمارك والمواد ٧٢/٥٥/٥٤/٥٢ مقروءة من المادة ١٠٠ من لائحة الموانئ البحرية، فيما تمّ إنزال السيارة بحضور وكيل نيابة الموانئ وإخضاعها للتفتيش بواسطة لجنة أمنية مشتركة وتم تسليمها بواسطة النيابة لشرطة الجمارك بعد تضمينها في البلاغ كمعروضات.