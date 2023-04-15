الفريق أول البرهان للجزيرة: فوجئت بمهاجمة قوات الدعم السريع لمنزلي في التاسعة صباحا.. والأوضاع تحت السيطرة تماما الان

* البرهان للجزيرة: قوات الدعم السريع هي من هاجمت مقراتنا ببيت الضيافة

* إذا استمرت حالة الحرب فسندخل قواتنا للخرطوم من مناطق مختلفة

* ما زلنا نحكم صوت العقل ونطالب بإعادة قوات الدعم السريع التي دخلت ‎الخرطوم إلى أماكنها

* لدينا احتياطات جيدة وقواعد عسكرية لم نقم بتحريكها حتى الآن

* لم يستطع أحد دخول القيادة العامة والأمور تحت السيطرة

* قوات الدعم السريع تسللت للمطار عبر صالة الحج والعمرة وأحرقت بعض الطائرات وقواتنا تعاملت معها

* كل المرافق الاستراتيجية من القيادة والقصر تحت السيطرة

* قوات الدعم السريع تحرشت بالجيش في منطقة المدينة الرياضية جنوبي ‎الخرطوم