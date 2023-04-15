حميدتي للجزيرة مباشر: ليس لدينا عداء مع الجيش والعمليات القتالية ستنتهي في القريب العاجل
* قائد قوات الدعم السريع للجزيرة مباشر: لن نوقف القتال حتى يتم تسليم جميع المقرات
* حميدتي: أهنئ الشعب السوداني وأقول له أبشر بالخير
* نحن مع خيار الشعب السوداني والجيش يجب أن يعود إلى ثكناته
* قمنا بتحييد الطائرات تماما
* المجرم الكذاب دمر السودان والحرب كر وفر
* ما يحدث حاليا سيؤدي إلى حل سلمي وأي مجرم سيقدم إلى العدالة
* عازمون على الانتهاء من هذه المعركة بأقل الخسائر
* لم نهاجم أحدا وقتالنا رد فعل على حصارنا والاعتداء علينا
* أخبرت الرباعية ومجموعة الوساطة بأن هذا الرجل كاذب وسيدمر السودان
* موجودون لحماية الديمقراطية والشعب السوداني
* ما يجري الآن هو ثمن الديمقراطية
* هؤلاء لديهم مخطط إجرامي ويهدفون إلى عودة الانقلاب
* نأسف للقتال مع أبناء شعبنا لكن المجرم هو من أجبرنا على ذلك