حميدتي للجزيرة مباشر: ليس لدينا عداء مع الجيش والعمليات القتالية ستنتهي في القريب العاجل

* قائد قوات الدعم السريع للجزيرة مباشر: لن نوقف القتال حتى يتم تسليم جميع المقرات

* حميدتي: أهنئ الشعب السوداني وأقول له أبشر بالخير

* نحن مع خيار الشعب السوداني والجيش يجب أن يعود إلى ثكناته

* قمنا بتحييد الطائرات تماما

* المجرم الكذاب دمر ‎السودان والحرب كر وفر

* ما يحدث حاليا سيؤدي إلى حل سلمي وأي مجرم سيقدم إلى العدالة

* عازمون على الانتهاء من هذه المعركة بأقل الخسائر

* لم نهاجم أحدا وقتالنا رد فعل على حصارنا والاعتداء علينا

* أخبرت الرباعية ومجموعة الوساطة بأن هذا الرجل كاذب وسيدمر ‎السودان

* موجودون لحماية الديمقراطية والشعب السوداني

* ما يجري الآن هو ثمن الديمقراطية

* هؤلاء لديهم مخطط إجرامي ويهدفون إلى عودة الانقلاب

* نأسف للقتال مع أبناء شعبنا لكن المجرم هو من أجبرنا على ذلك