الجيش: تمت السيطرة من قبل قواتنا على جميع مقرات قوات الدعم السريع المتمردة بأم درمان بكامل عتادها، حيث تركت مواقعها وخلفت وراءها آليات وأسلحة

أخبار السودانأهم الاخبار
By alsudani 0
alsudani

@

تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.