الجيش: تمت السيطرة من قبل قواتنا على جميع مقرات قوات الدعم السريع المتمردة بأم درمان بكامل عتادها، حيث تركت مواقعها وخلفت وراءها آليات وأسلحة

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عطاف محمد مختار للفريق أول حميدتي على قناة (العربية): ما حدث من الدعم السريع هو تمرُّدٌ على الدولة، لا يمكن الحياد حوله، فسقوط الضحايا من العسكريين والمدنيين مسؤولية حميدتي، وهذا بمثابة انتحار سياسي وعسكري لآل دقلو. نختلف مع قيادة الجيش سياسياً نعم، يعودوا للثكنات ويخرجوا من السياسة نعم، لكن لن نتسامح مع الحرب والقتل والدماء وخراب البلد التي يقودها المتمردون!! على، حميدتي، وقف التصعيد العسكري، ووقف إطلاق النار وعدم اتخاذ المواطنين كدروع بشرية.. لا يوجد منتصرٌ في هذه الحرب، فالقاتل والمقتول من أبناء جلدتنا والخاسر هو الوطن