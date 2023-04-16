مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف العسكرية بالسودان للوقف الفوري للأعمال القتالية

الخرطوم: السوداني

أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وأعربوا عن أسفهم لسقوط قتلى وجرحى سيما وسط المدنيين.

وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف العسكرية بالسودان على الوقف الفوري للأعمال القتالية، وإعادة الهدوء للبلاد، ودعوا جميع الأطراف إلى العودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية.

وشدد اعضاء مجلس الامن على، أهمية الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي السودان.