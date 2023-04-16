عاجل: رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك في مؤتمر صحفي: الحرب “اللعينة” في السودان تقضي على “الأخضر واليابس”
* د. عبد الله حمدوك: ظرف عصيب يمر به السودان والوضع هناك كارثي
* حمدوك: السلام هو الخيار الوحيد المتاح للشعب السوداني لتفادي حربا أهلية
* حمدوك: ما زلت متفائلا بإمكانية إخراج السودان من هذا الواقع
* حمدوك: الحديث عن الوصول إلى طريق مسدود في السودان غير صحيح
* حمدوك يدعو إلى حوار يؤدي لاتفاق وإلى رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني
* نأسف لسقوط 3 من العاملين في برنامج الغذاء العالمي
* حمدوك: الحرب في السودان يجب أن تقف اليوم قبل الغد
* نحتاج للجلوس إلى طاولة الحوار لحل أزمة السودان
* نكرر الدعوة لقيادتي الجيش والدعم السريع لحوار ينهي الوضع الراهن
* لا اعتقد أن الاتفاق الإطاري في السودان قد انتهى
* حمدوك: السودان منذ الاستقلال لم يواجه أزمة بهذا السوء