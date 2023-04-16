وزير الخارجية السعودي يهاتف البرهان وحميدتي ويطالب بوقف كافة أشكال التصعيد العسكري

الخرطوم: السوداني

أجرى وزير الخارجية السعودي، سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، صباح اليوم، اتصالين هاتفيين، مع كلاً من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو – بحسب ما اوردته وكالة الأنباء السعودية.

وجرى خلال الاتصالين بحث الأوضاع الراهنة في السودان، وأكد وزير الخارجية السعودي على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه.

وشدد وزير الخارجية خلال محادثاته مع الطرفين، على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.