سرقات ونهب لكبرى محلات الموبايلات بالسوق الأفرنجي ونيفاشا

الخرطوم: السوداني

شهدت منطقة السوق الأفرنجي ونيفاشا، عمليات سرقات ونهب، واسعة جداً لعدد كبير من كبرى محلات بيع الموبايلات.

وقال أصحاب المحلات المسروقة لـ(السوداني)، إنهم تفاجأوا اليوم، بأنّ محلاتهم تعرّضت للسرقة، وتم كسر الطبل والأقفال بالرصاص، وإنهم حاولوا الدخول للمحلات لجردها ومعرفة حجم السرقات، إلا أنّ جنوداً من الدعم السريع – الذين يسيطرون على تلك المنطقة – منعوهم وأرجعوهم أدراجهم.

وامتعض أصحاب المحلات من هذا الموقف من القوات، وقالوا: (البقت علينا ميتة وخراب ديار)، ووصفوا ما حدث بأنه بلطجة وإرهاب مرفوض.

وعلمت (السوداني) ان محلات للموبايلات في الخرطوم 2 وشروني والبلابل، تعرضت للنهب والسرقة من قبل أفراد مسلحين يرتدون زي الدعم السريع.