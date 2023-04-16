(السوداني) تنشر مُوجزاً لعمليات الجيش اليوم

الناطق الرسمي باسم الجيش: الموقف العام مستقر جدا وجرت اشتباكات محدودة مع المليشيا المتمردة، حول محيط القيادة العامة واستهداف بعض المباني التابعة للقيادة في محاولة لتشتيت الجهود وتغطية الهزائم المتلاحقة ونتوقع المزيد في ظل المناوشات الجارية.

* العدو لجأ إلى أسلوب استهداف الأفراد بالقناصة من أعلى بعض البنايات جاري رصدها و التعامل معها.

* قواتنا مستمرة في إدارة الموقف بثبات واتزان ومهنية عالية.

* نطمئن جماهير شعبنا أن قواته المسلحة متماسكة وفي أحسن حالاتها وتؤدي واجباتها بروح معنوية عالية وستحسم الموقف قريبا جدا بإذن الله