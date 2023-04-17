مصادر (السوداني): قوات الدعم السريع تحشد فوق المائة عربة (تاتشر) في مُحاولة لاقتحام القيادة من ناحية الشرق فجر اليوم، إلاّ أنّ الجيش يُكبِّدها خسائر فادحة، والعديد من جنود الدعم يتركون سياراتهم ويبدلون الزي العسكري بزي مدني ويدخلون الأحياء.

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الجيش: ندعو جميع أبناء بلادنا من منسوبي الدعم السريع الذين قدموا لبلادهم خدمات جليلة سابقة لا تنكر، للمسارعة بالإنضمام إلى القوات المسلحة الأبية لخدمة بلادهم بين صفوفها، فنحن نربأ بهم أن يكونوا مطية لخدمة أهداف وأجندة لشخص واحد
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الجيش: ندعو جميع أبناء بلادنا من منسوبي الدعم السريع الذين قدموا لبلادهم خدمات جليلة سابقة لا تنكر، للمسارعة بالإنضمام إلى القوات المسلحة الأبية لخدمة بلادهم بين صفوفها، فنحن نربأ بهم أن يكونوا مطية لخدمة أهداف وأجندة لشخص واحد
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