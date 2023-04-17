مصادر (السوداني): قوات الدعم السريع تحشد فوق المائة عربة (تاتشر) في مُحاولة لاقتحام القيادة من ناحية الشرق فجر اليوم، إلاّ أنّ الجيش يُكبِّدها خسائر فادحة، والعديد من جنود الدعم يتركون سياراتهم ويبدلون الزي العسكري بزي مدني ويدخلون الأحياء.