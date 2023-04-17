قواتٌ من الدعم السريع تقوم بعمليات نهب للمحلات التجارية.. ومجموعة تقتحم منزلاً وتطلب الماء وتنهب الموبايلات

الخرطوم: السوداني

قامت قوات من الدعم السريع، مساء أمس، وصباح اليوم بعمليات سلب ونهب واسعة للمواطنين والمحلات التجارية في العاصمة الخرطوم.

وتعرّضت أسرة مكونة من سيدة وبنتيها إلى عملية نهب من قِبل قوة من الدعم السريع.

وقالت الأسرة لـ(السوداني)، إن قوة من الدعم السريع اقتحمت المنزل في الخرطوم٢ صباح اليوم، وكسرت الأبواب، وطلبت منهم الماء، ومن ثم نهبت هواتفهم.

وتلقّت (السوداني)، عدداً من شكاوى المُواطنين بأنهم تعرضوا لنهب موبايلاتهم وأموالهم من قِبل جنود الدعم السريع في نقاط التفتيش التي يقيمونها في الأحياء، وذلك في فترة الهدنة مساء أمس.

وتلقّت الصحيفة كذلك شكاوى من بعض التجار “موبايلات وبقالة” بأن محلاتهم تم كسرها ونهبها من قِبل جنود الدعم السريع، وتحصّلت الصحيفة على فيديو، يُبيِّن لحظة كسر جنديين من الدعم لأحد محلات بيع الموبايلات.