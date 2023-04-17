الجيش يكشف تفاصيل جديدة حول معارك الخرطوم

الخرطوم: السوداني

قال الحيش السوداني، انه يجري استهداف لبعض البنايات بمحيط القيادة العامة منذ بداية تمرد قوات الدعم السريع، للايحاء بأن هذه المقرات قد سقطت بايدي المتمردين تمشيا مع حملات تضليل الرأي العام. وأوضح ان احتراق مبنى هنا أو هناك أمر وارد بسبب المناوشات بالاسلحة في أي اشتباك.

واضاف الجيش: “نحرص على تضييق نطاق التعامل مع المليشيا المتمردة بقدر الامكان حرصا على عدم التسبب في اي خسائر بين صفوف مواطنينا فالعناصر المتمردة حرصت للأسف على الانفتاح بالقرب من المناطق المأهولة ونعلم تماما عدم اهتمامهم بسلامة وامن المواطن السوداني”.

ومضى في القول: “ندير معركتنا كما مخطط لها ونعمل طبقا لقواعد الاشتباك والقانون الدولي الانساني، ومتمسكون بكافة مقراتنا ونقترب كثيرا من لحظة الحسم وانتقلنا للطور الأخير من خطة العملية وهي مرحلة مطاردة العدو الذي تهرب عناصره حالياً في كل مكان”.