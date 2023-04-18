ظهور مفاجئ لحميدتي على تويتر يكشف فيه عن محادثة جمعته مع وزير الخارجية الأمريكي

الخرطوم: السوداني

ظهر في الساعات الأولى من صباح اليوم، قائد قوات الدعم السريع المتمردة، الفريق أول، محمد حمدان دقلو، مغردا على حسابه الرسمي في تويتر. بعد احاديث راجت عن اصابته ومقتله.

وكشف حميدتي عن محادثة جمعته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وقال: “ناقشنا القضايا الملحة في السودان وإخلاصنا المشترك للحرية والعدالة والديمقراطية لشعبنا. نحن ندرك التحديات الماثلة أمامنا، ونقف بحزم ضد التطرف الذي يقوض تقدمنا ​​نحو مجتمع عادل وديمقراطي. على الرغم من عدم رغبتنا المشاركة في هذه الحرب، فمن الضروري حماية شعبنا والدفاع عن قيمنا”.

وأضاف: “أكدنا من جديد التزامنا الراسخ بحماية المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرتنا، مما يعكس احترامنا لكرامة الإنسان وقدسية الحياة”.

وعبر حميدتي عن امتنانه لبلينكن والولايات المتحدة لدعمهما المستمر والتزامهما المشترك لاستعادة الاستقرار في السودان.

وختم حميدتي حديثه: “سيكون لدينا دعوة أخرى لمواصلة الحوار والعمل يدا بيد من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا لشعوبنا”.