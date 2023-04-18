الخارجية الأمريكية: الوزير بلينكن اجرى محادثات هاتفية مع البرهان وحميدتي وطالبهما بالوقف الفوري لإطلاق النار

الخرطوم: السوداني

أعلن نائب المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ج. بلينكن، اجرى بشكل منفصل، محادثة هاتفية مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، والفريق أول محمد حمدان حميدتي، قائد قوات الدعم السريع.

وشدد بلينك على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بوصول وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال، ولم شمل الأسر السودانية، وفرض الحماية والأمن الكامل للمدنيين والموظفين الدوليين والعاملين في المجال الإنساني في السودان.

وأعرب الوزير الامريكي عن قلقه البالغ إزاء مقتل وإصابة العديد من المدنيين السودانيين بسبب القتال المستمر والعشوائي، وشدد على مسؤولية الجنرالين في ضمان سلامة ورفاهية المدنيين والموظفين الدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.