مصدرٌ مسؤولٌ في واشنطن لـ(السُّوداني): وزير الخارجية الأمريكي يطلب من حميدتي الجلوس بدون شروط للمفاوضات

كتب: عطاف محمد مختار

كشف مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية الأمريكية لـ(السُّوداني)، تفاصيل ما دار في المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان حميدتي. وقال المصدر، إنّ الوزير بلينكين أبلغ حميدتي عن انزعاج واشنطن من التدهور الأمني المريع في السودان جراء الحرب التي تدور رحاها الآن بين قوات الدعم السريع والجيش، وأدت لسقوط عشرات الضحايا وسط المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأضاف المصدر، الذي اشترط حجب اسمه: “بلينكين تحدث بوضوح بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، شددوا على أنهم سيمنعون أن ينزلق السودان إلى الفوضى الشاملة، وسيلجأون لفرض أقصى عقوبات على أي الجهات والأفراد الذين يرفضون وقف الحرب والدخول في سلام عاجل ويُعرقلون العملية الانتقالية في السودان”.

وأوضح المصدر أن وزير الخارجية الأمريكي نجح في أخذ مُوافقة من قائد الدعم السريع حميدتي، بالجلوس لطاولة المفاوضات بدون شروط، وحل قوات الدعم السريع ودمجها في حال الوصول لتسوية.

وقال إنّ هناك بعض الترتيبات الفنية حول مباحثات السلام، مفترض أن تقوم بها المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة، بالتنسيق مع أصدقاء السودان.