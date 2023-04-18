الجيش السوداني: لا علم لنا بأي تنسيق مع الوسطاءحول هدنة وإعلان التمرد لهدنة 24 ساعة يهدف للتغطية على الهزيمة الساحقة

الخرطوم: السوداني

قال الجيش السوداني، انه لا علم له بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة. واوضح ان إعلان التمرد لهدنة 24 ساعة يهدف للتغطية على الهزيمة الساحقة التي سيتلقاها خلال ساعات.

وأضاف الجيش: “دخلنا مرحلة حاسمة وجهودنا منصبة نحو تحقيق غاياتها على المستوى العملياتي”.

يذكر أن قائد قوات الدعم السريع المتمردة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، قال أن بعض الدول دعته الى وقف مؤقت لإطلاق النار من اجل فتح مسارات أمنه لعبور المدنيين وإخلاء الجرحى، واعلن انه وافق على هدنة مقترحة لمدة اربعة وعشرون ساعة.