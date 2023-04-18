عاجل (السوداني): اشتباكات عنيفة في محيط مبني الإذاعة والتلفزيون في أم درمان

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الجيش: نستغرب حديث العدو عن هدنة في ظل معلوماتنا المؤكدة لحشده قوة كبيرة في مروي بغرض تأمين هبوط طائرة مساعدات عسكرية من جهات اقليمية وإستنفاره لقواته للحضور إلى الخرطوم من نيالا والفاشر والجنينة والطينة.. المرء لا يلدغ مرتين
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الجيش: نستغرب حديث العدو عن هدنة في ظل معلوماتنا المؤكدة لحشده قوة كبيرة في مروي بغرض تأمين هبوط طائرة مساعدات عسكرية من جهات اقليمية وإستنفاره لقواته للحضور إلى الخرطوم من نيالا والفاشر والجنينة والطينة.. المرء لا يلدغ مرتين
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