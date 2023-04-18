مصادر بالجيش لـ(السوداني): قوات كبيرة تصل من الفشقة وتدحر مليشيات الدعم السريع بشرق النيل خلال 5 دقائق

الخرطوم: السوداني

كشفت مصادر عسكرية بالجيش، عن آخر تفاصيل التطورات على الأرض، وأكد انه تم تحرير مطار مروي بالكامل من مليشيات الدعم السريع.

وقالت المصادر: “نطمئن أهلنا بعموم شرق النيل قواتنا المسلحة القادمة من الشرق بقوة ضخمة جداً – الفشقة – الآن تفرض سيطرة تامه على كل شرق النيل، دحرت قوات الدعم السريع المرتكزة بالقرب من شركة ميكو وشركة دال في ظرف 5 دقائق أنجزت المهمة، وبعده دحرت (الكروزرات) المرتكزة بالكرنوس بالقرب من العيلفون خلال دقائق فقط والآن تفرض سيطرته بعموم شرق النيل”.