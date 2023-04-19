الجيش يكشف تفاصيل معارك اليوم الضارية وتقدمه في الجبهات

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة:

* هاجمت عناصر من المليشيا المتمردة فجر اليوم عدد من المواقع بمحيط القيادة وقد تم التصدي للهجوم ودحره وتكبيد العدو خسائر والسيطرة على كميات من الذخائر وعدد من الرشاشات المتوسطة والخفيفة والأسلحة الشخصية و24 عربة لاندكروزر تركوها خلفهم.

* هاجمت المليشيا المتمردة قوات الحرس الجمهوري بعد الظهر وتمكنت قواتنا من صدها وإلحاق خسائر كبيرة بالمتمردين.

* قامت المليشيا المتمردة بنهب البنك المركزي فرع شارع البلدية، وأضرمت فيه النيران، طاردتها قواتنا وتمكنت من القبض على بعض المسروقات وهي مبالغ مالية طائلة تم التحفظ عليها لتسلم لرئاسة البنك.

* وضعت المليشيا المتمردة يدها منذ اندلاع التمرد على عدد من المقرات الحكومية، وزارة مجلس الوزراء- وزارة الداخلية- السجل المدني ويتم استغلال هذه الأعيان المدنية في إدارة أنشطتها القتالية، كما قامت بالإستيلاء على عدد من مخزن السلاح من مراكز الشرطة، بجانب التعدي على مقار البعثات الدبلوماسية.

* قواتنا متماسكة وتقوم بأداء واجبها الوطني.