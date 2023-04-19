عاجل: الجيش يعلن موافقته على هدنة لمدة ٢٤ ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم وتنتهي بتمام الساعة السادسة من مساء غد الخميس الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٣م، وذلك بغرض تيسير النواحي الإنسانية على أن يلتزم الدعم السريع بتحديدات الهدنة أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 19 أبريل, 2023 6:22 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)