عاجل: الجيش يعلن موافقته على هدنة لمدة ٢٤ ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم وتنتهي بتمام الساعة السادسة من مساء غد الخميس الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٣م، وذلك بغرض تيسير النواحي الإنسانية على أن يلتزم الدعم السريع بتحديدات الهدنة