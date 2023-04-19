د. مزمل أبو القاسم يكتب: إلى الفريق أول البرهان.. أطلق سراح الأبطال المحبوسين

الضباط المحبوسون على ذمة المحاكمة في انقلاب بكراوي (بقيادة اللواء الركن عبد الباقي بكراوي نفسه)، سجّلوا موقفاً وطنياً بطولياً سيبقى للتاريخ عندما طلبوا السماح لهم بالقتال مع جنودهم وزملائهم في الميدان. وبالفعل نالوا الإذن وخرجوا وقاتلوا قتال الأبطال ثم عادوا إلى محبسهم بعد نهاية المهمة بكامل طوعهم واختيارهم.

هؤلاء الأسود لا يستحقون الأسر، لأنهم كانوا أول من انتبه لسرطان الدعم السريع، وأول من رفض وجوده وسعى لمكافحته.. هؤلاء الأسود يستحقون التكريم بأعلى وأقيم أوسمة ونياشين البطولة.. ويجب على الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش أن يطلق سراحهم ويعيدهم إلى الخدمة (مثلما فعل مع اللواء الركن د. نصر الدين) ويمنحهم ما. يستحقونه من تقييم وتكريم.

(الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن).