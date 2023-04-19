الجمارك تلقي القبض على مدير ميناء سواكن 

بورتسودان: عبد القادر باكاش

علمت (السوداني) أن قوةً من قسم جنايات جمارك البحر الأحمر بالتنسيق والتعاون مع الاستخبار الجمركي، نفّذت أمراً بالقبض صادر من نيابة مكافحة التهريب في مُواجهة مدير ميناء الأمير عثمان دقنة الكابتن طه أحمد محمد مختار في البلاغ رقم 25 / 2023 تحت المادة 199 الفقرة (س) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل 2010م، على خلفية احتجاره لعربة شرطة كانت في مهمة رسمية على سطح بناية داخل الميناء الخميس الماضي.

وأبلغ شهود عيان (السوداني) أن قوة تتكوّن من ٦ أشخاص أوقفت سيارة الكابتن طه مختار أثناء. تحرُّكه من بورتسودان إلى سواكن صباح اليوم وأمرته بالركوب في صندوق البوكس، واقتادته إلى مباني شرطة مكافحة التهريب وأودعته الحراسة قبل التحري والإفراج عنه بالضمان الشخصي في وقتٍ لاحقٍ.