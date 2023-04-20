مصادر (السوداني): شركة زين للاتصالات تُوقف قطع الخدمات عن الخطوط بسبب عدم سداد الفاتورة، تقديراً للظرف الحرج الذي تمر به البلاد، وتسأل الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد، ويعود الأمن والاستقرار لها في هذه الأيام المباركة