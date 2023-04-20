المتحدث العسكري المصري: تم صباح اليوم وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقى عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية تمهيداً لإتمام إجراءات إخلائهم من الأراضى السودانية فور إستقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن