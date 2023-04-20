الجيش: الموقف العملياتي حتى الان مستقر، تراجعت حدة هجمات المليشيا المتمردة على محيط القيادة العامة وجهت القوات الجوية ضربات مركزة على ارتال عسكرية للعدو كانت في طريقها إلى الخرطوم على طريقي التحدي و طريق بارا، نتيجة الضربة الجوية تدمير كامل القوتين وحوالي مئة عربة بكامل تجهيزاتها.

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عاجل (السوداني): مصادر تقول إنّ الجيش يقصف مقر الدعم السريع – المقر السابق لهيئة عمليات جهاز الأمن والمخابرات السابق – جنوب شرق مطار الخرطوم رداً على كسر الدعم السريع للهدنة باستهدافه لتدمير خزانات وقود الطائرات بمطار الخرطوم
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عاجل (السوداني): مصادر تقول إنّ الجيش يقصف مقر الدعم السريع – المقر السابق لهيئة عمليات جهاز الأمن والمخابرات السابق – جنوب شرق مطار الخرطوم رداً على كسر الدعم السريع للهدنة باستهدافه لتدمير خزانات وقود الطائرات بمطار الخرطوم
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