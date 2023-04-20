الجيش: الموقف العملياتي حتى الان مستقر، تراجعت حدة هجمات المليشيا المتمردة على محيط القيادة العامة وجهت القوات الجوية ضربات مركزة على ارتال عسكرية للعدو كانت في طريقها إلى الخرطوم على طريقي التحدي و طريق بارا، نتيجة الضربة الجوية تدمير كامل القوتين وحوالي مئة عربة بكامل تجهيزاتها.