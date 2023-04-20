عمر أرباب يكتب: دعم الجيش

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أردوغان يدعو المسؤولين السودانيين في اتصال هاتفي لوقف الاشتباكات والحد من إراقة دماء الإخوة والعودة إلى طاولة الحوار
مهما كانت دعوات التهدئة ووقف الحرب، لا ينبغي أن يتم ذلك بمعزل عن دعم الجيش.. لأنّ الخيارات البديلة لانتصار الجيش سواء كانت الحرب الأهلية أو سيطرة مليشيات الدعم السريع ستمثل أسوأ ما حدث في التاريخ وعمليات السلب والنهب خير دليل.
سنعود تفصيلاً بإذن الله تعالى.
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أردوغان يدعو المسؤولين السودانيين في اتصال هاتفي لوقف الاشتباكات والحد من إراقة دماء الإخوة والعودة إلى طاولة الحوار
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