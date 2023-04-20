عمر أرباب يكتب: دعم الجيش

مهما كانت دعوات التهدئة ووقف الحرب، لا ينبغي أن يتم ذلك بمعزل عن دعم الجيش.. لأنّ الخيارات البديلة لانتصار الجيش سواء كانت الحرب الأهلية أو سيطرة مليشيات الدعم السريع ستمثل أسوأ ما حدث في التاريخ وعمليات السلب والنهب خير دليل.

سنعود تفصيلاً بإذن الله تعالى.