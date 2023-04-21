الجيش يكشف عن انتهاكات عديدة ترتكبها قوات الدعم السريع 

الخرطوم: السوداني

قال الجيش السوداني، انه بالرغم من موافقته على الهدنة التي تسري اعتبارا من اليوم، إلا أنه رصد العديد من الانتهاكات التي قام بها المتمردون – الدعم السريع- خلال اليوم وتتمثل في :

* مهاجمة مقر لقوات الدفاع الجوي واستخدام أسلحته لموقعهم بالمصفاة.

* احتلال مراكز الشرطة ومنعها عن ممارسة واجباتها اليومية بشكل يومي.

* القصف العشوائي لمباني في محيط القيادة العامة.

* التمركز داخل المناطق المأهولة والمزدحمة بالسكان المدنيين بوسط وجنوب الخرطوم واتخاذهم كدروع بشرية لحماية قواتهم ضد أي رد أو تعامل عسكري.

* نهب الأسواق والمنازل وسرقة مقتنيات المواطنين.

* التعدي على مستشفى الساحة التخصصي وطرد المرضى وإجبار الأطقم الطبية على توفير العناية الطبية لمصابيهم أولا بغض النظر عن البروتوكولات الطبية المنظمة لذلك.

* تهاجم الان قوات المتمردين على بناية عمارة الدهب بالسوق العربي الخرطوم.

* القصف العشوائي لمحيط مطار الخرطوم والقصر الجمهوري وقصر الضيافة.

* نشاط أتيام القناصة من أعلى البنايات بمناطق انفتاحاتهم السابقة واحتلال مراكز القنص بوضع اليد بغض النظر عن رأي المالكين وإجبار مواطنون على إخلاء منازل أو مواقع بكاملها لاحتلالها لتتمركز بها قواتهم بأحياء شرق النيل ووسط الخرطوم.

* اقامة نقاط التفتيش العشوائية بتقاطعات الطرق بمناطق داخل العاصمة.

وأوضح الجيش انه بالرغم من كل هذه المخالفات اليوم، إلا انه يؤكد إلتزامه بالهدنة حرصا على النواحي الإنسانية وتخفيف المعاناة عن المواطنين بالعاصمة والولايات.