الفريق أول البرهان: أنا موجود حالياً في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش

البرهان لقناة العربية: لا أحد يعرف أين حميدتي حتى قواته

*البرهان: الخاسر الأكبر في الحرب هو الشعب السوداني وندعو لحوار داخلي لحل الأزمة

* البرهان لـ العربية: مجموعة من الدعم السريع اقتحمت سجن الهدى وقتلت حراسه

* لا تأكيد حتى الآن على دعم مجموعة فاغنر للدعم السريع

* قضية الدمج سبب هجوم الدعم السريع على الجيش

* لا نستهدف أي شخصيات رسمية كما تفعل مجموعات الدعم السريع

* الحرب داخل المدن تطيل أمد المواجهة

* البرهان ردا على حميدتي: تصريحاته كذب صريح وليس لي علاقة بالنظام السابق

* لا أحد يمكنه التكهن متى وكيف ستنتهي الحرب

* كل المطارات تحت سيطرة الجيش عدا مطاري الخرطوم ونيالا حتى الآن

* مجموعات الدعم السريع تعتدي على البعثات الدبلوماسية

* البرهان: النزاع الراهن جزء منه يرجع لأسباب سياسية

* البرهان لـ العربية: نسعى إلى تنفيذ الانتقال السياسي لحكومة مدنية

* البرهان لـ العربية: مجموعات الدعم السريع اعتدت على محال تجارية وبنوك ومؤسسات حكومية

* البرهان: أقوم بواجبي ومستعد لتحمل المسؤولية كاملة

* البرهان: النزاع الراهن جزء منه يرجع لأسباب سياسية

* البرهان: حفتر اتصل بي وأكد أن دعمه للطرف الآخر لا صحة له