الفريق أول البرهان: أنا موجود حالياً في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش
البرهان لقناة العربية: لا أحد يعرف أين حميدتي حتى قواته
*البرهان: الخاسر الأكبر في الحرب هو الشعب السوداني وندعو لحوار داخلي لحل الأزمة
* البرهان لـ العربية: مجموعة من الدعم السريع اقتحمت سجن الهدى وقتلت حراسه
* لا تأكيد حتى الآن على دعم مجموعة فاغنر للدعم السريع
* قضية الدمج سبب هجوم الدعم السريع على الجيش
* لا نستهدف أي شخصيات رسمية كما تفعل مجموعات الدعم السريع
* الحرب داخل المدن تطيل أمد المواجهة
* البرهان ردا على حميدتي: تصريحاته كذب صريح وليس لي علاقة بالنظام السابق
* لا أحد يمكنه التكهن متى وكيف ستنتهي الحرب
* كل المطارات تحت سيطرة الجيش عدا مطاري الخرطوم ونيالا حتى الآن
* مجموعات الدعم السريع تعتدي على البعثات الدبلوماسية
* البرهان: النزاع الراهن جزء منه يرجع لأسباب سياسية
* البرهان لـ العربية: نسعى إلى تنفيذ الانتقال السياسي لحكومة مدنية
* البرهان لـ العربية: مجموعات الدعم السريع اعتدت على محال تجارية وبنوك ومؤسسات حكومية
* البرهان: أقوم بواجبي ومستعد لتحمل المسؤولية كاملة
* البرهان: النزاع الراهن جزء منه يرجع لأسباب سياسية
* البرهان: حفتر اتصل بي وأكد أن دعمه للطرف الآخر لا صحة له