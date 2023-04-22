السعودية تكشف تفاصيل اجلاء رعايها وعدد من الدول من السودان

الخرطوم: السوداني

قالت الحكومة السعودية، انه وإنفاذاً لتوجيهات قيادة الدولة، وصل مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من السودان وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولين دوليين، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسنادٍ من مختلف أفرع القوات المسلحة.

وأضافت السعودية في بيان تلقته (السوداني): “بلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم ٩١ مواطناً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو ٦٦ شخصاً، يمثلون الجنسيات التالية (الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو). حيث عملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم”.