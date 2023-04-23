مروحيات تهبط على أرض السفارة الأميركية بالخرطوم وتجلي أفراد البعثة الدبلوماسية واسرهم

كتب: عطاف محمد مختار

قال شهود عيان في منطقة سوبا لـ(السُّوداني)، إنهم شاهدوا أكثر من 6 مروحية هيلوكوبتر تحلق في أجواء السفارة الأمريكية في الخرطوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث كانت تهبط على أرض السفارة بالتناوب. في وقت قال احد موظفي السفارة لـ(السُّوداني) – سوداني الجنسية فضل حجب اسمه – ان البعثة الدبلوماسية وأفراد أسرهم، قرابة 65 امريكياً قد تم نقلهم بمروحيات أمريكية، وهم في طريقهم الان إلى واشنطن، وأوضح انه اعتباراً من صباح اليوم ستكون أبواب السفارة مغلقة تماماً.

وقالت مصادر (السوداني) في هيئة العمليات العسكرية للجيش السوداني أنهم قاموا بتامين عملية الإجلاء الأمريكي بالكامل، حيث آمنوا الأجواء وفتحوها، كما آمنوا محيط السفارة الأميركية تماماً وتمشيطها خلال ال 24 ساعة الماضية. وأكدت المصادر أن الجيش سيقوم بتامين بقية عمليات اجلاء البعثات الدبلوماسية لخارج السودان.

وكان الجيش قد أعلن، أمس أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين إجلاء رعايا عدد من الدول وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد.