الرئيس الأمريكي: يجب أن يتوقف العنف المأساوي في السودان وعلى الأطراف المتحاربة تنفيذ وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار

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كشف الرئيس جو بايدن، انه بناء على أوامر منه، نفذ الجيش الأمريكي عملية لإخراج أفراد الحكومة الأمريكية من الخرطوم. وقال: “أنا فخور بالالتزام الاستثنائي لموظفي سفارتنا، الذين أدوا واجباتهم بشجاعة واحتراف وجسدوا صداقة أمريكا واتصالها مع شعب السودان. أنا ممتن للمهارة التي لا مثيل لها لأفراد العمليات الذين نجحوا في نقلهم إلى بر الأمان. وأشكر جيبوتي وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية، والتي كانت حاسمة لنجاح عمليتنا”.

أتلقى تقارير منتظمة من فريقي حول عملهم المستمر لمساعدة الأمريكيين في السودان ، إلى أقصى حد ممكن. نحن نعمل أيضًا بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا في هذا الجهد.

وقال بايدن في بيان له حول الوضع في السودان: “لقد أودى هذا العنف المأساوي في السودان بالفعل بحياة مئات المدنيين الأبرياء. إنه غير معقول ويجب أن يتوقف. يجب على الأطراف المتحاربة تنفيذ وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام إرادة شعب السودان”.

وختم بايدن بيانه: “نحن نعلق العمليات مؤقتاً في السفارة الأمريكية في السودان، لكن التزامنا تجاه الشعب السوداني والمستقبل الذي يريدونه لأنفسهم لا ينتهي”.