علي كرتي: إنّ الحركة الاسلامية مؤمنة بأهمية القوات المسلحة في الحفاظ على أمن البلاد وسيادتها، لذلك حددت موقفها المعلن بالوقوف خلفها، وتوحيد صفها وصولاً لجيش مهني واحد توظف فيه كافة قدرات ابناء السودان وتلبي فيه واجبات الحماية والأمن للمواطن