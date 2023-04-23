علي كرتي: إنّ الحركة الاسلامية مؤمنة بأهمية القوات المسلحة في الحفاظ على أمن البلاد وسيادتها، لذلك حددت موقفها المعلن بالوقوف خلفها، وتوحيد صفها وصولاً لجيش مهني واحد توظف فيه كافة قدرات ابناء السودان وتلبي فيه واجبات الحماية والأمن للمواطن أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 23 أبريل, 2023 5:42 ص - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)