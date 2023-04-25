وزارة الخارجية: نُدين بأقوى العبارات السُّلوك الإرهابي والإجرامي لمليشيا الدعم السريع واستمرار نهجها في استهداف السُّفراء والدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الخارجية السودانية، إنّ قيادة الجيش استجابت لطلب الوساطة السعودية – الأمريكية لإقرار هدنة جديدة لمدة 72 ساعة اعتباراً من صباح اليوم، تأكيدًا على حرصها لحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأضافت الخارجية في بيان لها: “إذ تذكر وزارة الخارجية بالخروقات والانتهاكات المُتكرِّرة للمليشيا المتمردة خلال فترة الهدنة السابقة، تُدين بأقوى العبارات، السُّلوك الإرهابي والإجرامي لهذه المليشيا، واستمرار نهجها في استهداف السفراء والدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية. وما مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية إلا دليل إضافي على هذا السلوك الذي يمثل انتهاكاً مُريعاً للقانون الدولي الإنساني”.

وثمّنت وزارة الخارجية، جهود المجتمع الدولي في إقرار الهدنة الإنسانية، ونوّهت إلى ضرورة تحميل المليشيا المتمردة مسؤولية الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين والأرواح والمُمتلكات.

ومضت في القول: “ويؤكد الرصد لسجل هذه الجرائم والانتهاكات من مليشيا الدعم السريع المتمردة، إنها صارت بواقع افعالها مليشيا إرهابية ضالعة في ترويع المواطنين وقتل واستهداف المدنيين واستخدامهم دروعاً بشرية، وتدمير بنية الدولة المدنية والخدمية، ونشر الفوضى والانفلات الأمني بمهاجمة مقار الشرطة وإطلاق سراح المجرمين من السجون العامة”.

وجَدّدَت الخارجيّة، التزام الدولة بالهدنة الإنسانية ووقف القتال من أجل عودة الحياة المدنية لطبيعتها، وتُحذِّر في ذات الوقت من استخدام النوايا الحسنة لانتشار القوات المتمردة لارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين وقتل المواطنين.