هروب مئات المساجين من سجن نيالا الكبير

نيالا: محجوب حسون

أقرّ مدير شرطة ولاية جنوب دارفور، اللواء محمد أحمد الزين بهروب نزلاء من سجن نيالا الكبير.

وقال الزين لـ(السوداني) إن الهروب كان بسبب حالات التذمر والمواجهات والتفلتات التي انتظمت كل سجون السودان في أتون ومآلات الحرب اللعينة.

وأكد الزين أن الشرطة استخدمت الحكمة حتى لا تُزهق فيه مزيدٌ من الأرواح، وأوضح أنه يمكنهم إعادة النزيل الهارب للسجن بعد أن تضع الحرب أوزارها وليس بالمقدور إعادته للحياة إن أزهقت روحه بحسب حديثه.

فيما أشارت مصادر أمنية أخرى إلى أن عدد النزلاء الهاربين يقدر ما بين (٧٥٠ ) إلى (١٠٠٠) نزيل في أحكام مختلفة.