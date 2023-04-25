أحمد هارون إنابة عن معتقلي قيادات الإنقاذ بسجن كوبر: ندعو منسوبي الدعم السريع المنحل للانخراط مع اخوتهم في الجيش، وترك الإلتزام تجاه قيادتهم الحالية؛ التي ثبت انها تقودهم لمشروع شخصي واسري فقط

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By alsudani 0
alsudani
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