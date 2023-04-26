الجيش: عمر البشير وبكري حسن صالح وعلي الحاج لا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية

الخرطوم: السوداني

أوضح الجيش السوداني، أنّ جُزءاً من متهمي انقلاب 30 يونيو من العسكريين كانوا مُحتجزين بمستشفى علياء التابع للجيش، نسبة لظروفهم الصحية وحسب توصيات الجهات الطبية بسجن كوبر قبل اندلاع التمرد، ولا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية، وهم: (عمر حسن أحمد البشير، بكري حسن صالح، عبد الرحيم محمد حسين، أحمد الطيب الخنجر ويوسف عبد الفتاح).

وقال الجيش إنّ هنالك مدنياً واحداً محتجراً وهو د. علي الحاج محمد، نسبة

لتلقي العلاج بمستشفى أحمد قاسم بموجب توصية طبية من سلطات السجن وتقع مسؤولية حراسته على الشرطة.

وأضاف: “توضح القوات المسلحة هذه التوضيحات سداً للذرائع ومنعاَ للتضليل الكبير الذي ظلت تروج له بعض الأبواق الإعلامية للمتمردين للتشويش على الناس.. موقف القوات المسلحة سيظل واضحاَ بشأن هذا الأمر، وهو الرفض القاطع لأي محاولات يائسة لربط ما يجري بالسجون بأي مزايدة على موقفها الوطني الذي تعكف على القيام به الآن في التصدي لمليشيا الغدر والخيانة، ربيبة العهد البائد وأولياء نعمة قائدها بشهادة كل أهل السودان”.