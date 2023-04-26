الدعم السريع وخرق الهُدنة.. تفاصيل جديدة

الخرطوم: السوداني

قال الجيش السوداني، إنّ المتمردين لازالوا مستمرين في خرق الهُدنة المعلنة يوم ٢٥ أبريل، وتتمثل أبرز هذه الخروقات في: “القصف المدفعي العشوائي لمناطق في محيط القيادة العامة وإدارة المرافق الاستراتيجية، أتيام القناصة مستمرة في إطلاق النار بالمناطق المحيطة بمطار الخرطوم وحي المطار السكني ومناطق في بحري وأم درمان، تحركات كثيفة لأرتال عسكرية مدحورة قادمة من كردفان ودارفور لتعزيز قواتهم المتراجعة بالخرطوم، سرقة عدد كبير من سيارات توزيع المواد الغذائية واستغلالها في نقل الذخائر من منطقة الجيلي شمال بحري للتمويه، مِمّا يُعرِّض مُمتلكات المُواطنين للخطر ويجعلها أهدافاً عسكرية”.

وأوضح الجيش أن المتمردين لا زالوا يتمركزون داخل الأماكن السكنية لاتخاذ ساكنيها دروعاً بشرية، وجارٍ رصد المزيد من الخروقات وستصدر بها قوائم مُفصّلة.