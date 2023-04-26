تفاصيل مبادرة الإيقاد لحل الأزمة السودانية

الخرطوم: السوداني

أعلن الجيش السوداني، ان قائده الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، تسلم مبادرة منظمة الإيقاد التي تمخضت عن الإجتماع الإسفيري الذي انعقد في وقت سابق بين رؤساء دول المنظمة، وتقرر فيه تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية.

وتتلخص المبادرة في تمديد الهدنة الحالية إلى ٧٢ ساعة إضافية، وإيفاد ممثل واحد من القوات المسلحة والمليشيا المتمردة إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة.

وقال الجيش: “أبدى السيد القائد العام موافقته المبدئية على ذلك وشكر ممثلي المنظمة علي مساعيهم واهتمامهم بالأزمة الحالية”.