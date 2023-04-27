الجيش: هروب حوالي ٢٠٠٠ من قوات الدعم السريع على متن جرارات إلى خارج الخرطوم

الخرطوم: السوداني

قال الجيش؛ انه جرى خرق الهدنة المعلنة في يومها الثالث على التوالي بواسطة المتمردين، حيث تواصل القصف والقنص العشوائي على منطقة القيادة العامة وما حولها من مرافق ومؤسسات مدنية ومناطق سكنية مما تسبب في حدوث إصابات بين المدنيين.

واوضح الجيش انه تم سحق قوة من المتمردين حاولت الهجوم على أحد مواقعه بشارع النيل مساء اليوم حيث قامت قواته بصد الهجوم وتكبيده خسائر فادحة وتدمير عربتين قتاليتين. كما حاول المتمردون الهجوم على قوات الجيش بجنوب أم درمان إلا أن القوة تمكنت من صد وتدمير القوة المهاجمة.

وأضاف الجيش: “أمرت قوة من المتمردين العاملين بموقع كبانيات سوداتل جنوب غرب حديقة القرشي بإطفاء الكهرباء مما تسبب في خروج كبانيات الخرطوم جنوب من الخدمة. كما قام المتمردون بنهب مجمع أبراج الحجاز بتقاطع شارع الإنقاذ مع مستشفى البراحة. وقام المتمردون بارتكاب فظائع بحق سكان بري الدرايسة خلال اليوم حيث قتلوا بعض شباب المنطقة لرفضهم دخول قوة المتمردين للحي”.

وكشف الجيش ان المتمردون مارسوا الإرهاب على المواطنين بصينية الزعيم الأزهري بأم درمان وذلك بنهب ممتلكاتهم ومن ضمنها عربة توسان موديل ٢٠٢١ باللوحة خ١١ (٩٢٢).

كا رصدت قوات الجيش هروب حوالي ٢٠٠٠ من المتمردين على متن جرارات متجهة إلى خارج الخرطوم من جهة الغرب، بجانب رصد هروب مجموعة أخرى على متن ٣٥ عربة لاندكروزر باتجاه سودري.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الجيش ان بقية الولايات تشهد استقرارا في الأوضاع الأمنية عدا الصراع القبلي الذي اندلع في ولاية غرب دارفور وتجري المحاولات لمحاصرته بالتنسيق مع السلطات المحلية.