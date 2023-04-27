قوى الاتفاق الاطاري: نشد على أيدي قيادة الجيش والدعم السريع التي تعاطت بإيجابية مع المبادرة الأمريكية السعودية الرامية لوقف الحرب

الخرطوم: السوداني

ادانت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري، الأحداث الكارثية التي تحدث في مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، وقالت، ان ما يحدث من جرائم يندى لها الجبين وغياب تام للدولة ومواجهات مسلحة أخذت أبعاداً قبلية مؤسفة، وتأتي كلها كنتيجة مباشرة للحرب اللعينة التي اندلعت في ١٥ أبريل والتي يجب ايقافها فوراً وإلا ستؤدي إلى انهيار الدولة وتفككها بصورة لا عودة منها مرة أخرى.

وقالت قوى الاطاري: “اننا نعزي أسر الضحايا وندعو للكشف عن المجرمين ومحاسبتهم واضطلاع كل الأطراف المدنية والعسكرية في البلاد بمسؤولياتها الوطنية وعلى رأسها وقف هذه الحرب الآن دون قيد أو شرط”.

وأضافت: “على صعيد آخر فإننا في القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري نتابع عن كثب الخطوات التي تسير في المبادرة الامريكية السعودية الرامية لوقف الحرب في السودان، ونشد على أيدي قيادة القوات المسلحة والدعم السريع التي تعاطت بإيجابية مع هذا المبادرة، ونبارك مقترح تمديد الهدنة ل ٧٢ ساعة تبدأ من منتصف ليلة اليوم الخميس ٢٧ أبريل، والذي وافقت عليه القوات المسلحة والدعم السريع، ونشدد بضرورة الالتزام بها بصورة أفضل من سابقاتها، والسير على هذه الخطى حتى نصل لوقف إطلاق نار دائم ولمسار سياسي سلمي يعالج قضايا البلاد الرئيسية دون إراقة قطر دم، وهو ما سنظل نعمل لبلوغه ليل نهار من خلال عملنا السياسي وتواصلنا المستمر مع جميع الأطراف المحلية والدولية”.