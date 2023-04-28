البرهان يتلقى إتصالات هاتفية من عدد من الرؤساء ونائب رئيس دولة الامارات ووزير الخارجية السعودي والثلاثية والرباعية

الخرطوم: السوداني

تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم إتصالات هاتفية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد ورئيس الفترة الانتقالية بجمهورية تشاد محمد ادريس دبي. حيث تطرقت الوقوف إلى جانب السودان وتم التأكيد على ضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

كما تلقى البرهان أيضا إتصالات من نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. كما تلقى إتصالات من الآلية حيث أكد الجميع وقوفهم الي جانب السودان في حل قضاياه وعودة الاوضاع الي طبيعتها، حيث أكد الجميع الوقوف إلى جانب السودان في حل قضاياه وعودة الاوضاع إلى طبيعتها.