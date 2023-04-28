السفارة السودانية بلندن تنور وزير الخارجية البريطاني بشان الاحداث في السودان

الخرطوم: السوداني

إلتقى القائم بأعمال سفارة السودان بلندن بالإنابة المستشار خالد محمد علي، بوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفيرلي، وقد تم اللقاء اليوم بوزارة الخارجية البريطانية.

وقدم القائم بالاعمال بالانابة تنويراً للوزير بشان الاحداث في السودان، مشيراً الى ان قوات الدعم السريع كانت جزءاً من القوات المسلحة السودانية وقد قامت بمهاجمة قيادة القوات المسلحة وقيادات الدولة، ويعتبر هذا الامر تمرداً صريحاً وفقاً لكل الاعراف والتقاليد العسكرية على مستوى العالم.

واكد ان القوات المسلحة قامت بردع التمرد إستجابة لواجباتها ومسؤولياتها الدستورية والوطنية وحرصاً منها على وحدة البلاد وسلامة أهلها.

كذلك استعرض القائم بالاعمال الانتهاكات المستمرة لقوات الدعم السريع بمافيها الانتهاكات ضد حقوق الانسان والمواثيق الدولية، والخروقات المستمرة لكافة الهندات المتفق عليها لوقف اطلاق النار.

في ذات السياق أوضح القائم بالأعمال حدة الوضع الانساني في السودان والذي تازم بسبب إستهداف قوات الدعم السريع المتمردة لمرافق تقديم الخدمات الاساسية بمافيها المستشفيات والمراكز الصحية وطالب بريطانيا والمجتمع الدولي بتقديم المساعدات الانسانية للمتضررين في السودان.

من جانبه اكد وزير الخارجية البريطاني على الروابط التاريخية بين الشعبين السوداني والبريطاني واوضح ان بريطانيا تدعم خيار وقف التصعيد والوصول الى سلام دائم ومستدام في السودان.

كذلك نقل الوزير شكره وتقديره لجهود القوات المسلحة السودانية والسلطات السودانية الاخرى التي اسهمت في عمليات إجلاء الرعايا التي نفذتها بريطانيا لاجلاء دبلوماسييها ورعاياها من السودان عبر مطار وادي سيدنا العسكري وعبر ميناء بورتسودان والمنافذ الاخرى.

وعلى صعيد المساعدات الانسانية اكد الوزير ان بريطانيا تبحث هذا الامر حالياً مشيراً الى ضروره فتح مسارات آمنة للعون الانساني.